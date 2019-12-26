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  • 26.12.2019 16:44
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 17:12

Milyonların beklediği 2020 yılı ve AGİ mı açıklandı mı? Zam oranları belli oldu mu?

: Milyonları ekrana kilitleyen haberin açıklanması artık an meselesi. Bu bağlamda bugün te son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 7 milyon kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili detaylar birazdan netleşecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari , 2020'de geçerli olacak asgari ücreti bugünkü toplantıyla belirleyecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantıdan önce komisyonda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile işçileri temsil eden Türk-İş heyetleriyle makamında bir araya geldi. İşte ve sayfamızda

2020 yılı asgari ücret ve AGİ zammı açıklandı!

Son Dakika: 2020 yılı asgari ücret ve AGİ zammı açıklandı! Asgari ücret net brüt maaş tutarı ve ilk ödeme tarihi belli oldu. 7 milyon kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili detaylar bugün netleşti. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti bugünkü toplantıyla belirlendi. Vatandaşlar bu kapsamda özellikle şu saatlerde "Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?" sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. İşte asgari ücret görüşmelerine dair son detaylar... Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü ve son toplantısı yapılıyor. Toplantı sonunda yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı açıklanacak. Asgari ücret zammı açıklanır açıklanmaz sayfamızda yer alacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI

2020 yılı asgari ücret zammı açıklaması geldi. Asgari ücret 2.324 lira oldu

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