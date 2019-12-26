Asgari ücret canlı yayın! Bugün saat 14.00'da Asgari Ücret Komisyonu Toplantısı gerçekleşecek.Toplantı sonrasında asgari ücret tutarının açıklanması bekleniyor. Asgari ücret toplantısı canlı izlemek isteyenler ise link araştırıyorlar. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl asgari ücret sürecini Hak-İş ve DİSK ile iletişim halinde yürüten Türk-İş'in, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı konuşmama ısrarı sürüyor. Asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilip tüm işletmeleri eşit kapsayacak şekilde devam etmesi, yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de alınmaması gibi talepleri bulunan TİSK, asgari ücrette dengelerin gözetilmesini istiyor.

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