2020 yılı AGİ evli ve 4-5 çocuklu için ne kadar oldu? Asgari ücret ve AGİ zammı günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Asgari ücretle ilgili son dakika gelişmelerinden haberdar olmak isteyen milyonlarca vatandaş araştırmalarına devam ediyor. Bugün asgari ücrette son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 7 milyon kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili detaylar bugün netleşti. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti bugünkü toplantıyla belirledi. Peki, evli ve 4-5 çocuklu kişiye kaç TL AGİ ödenecek? İşte merak edilen rakamlar...

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