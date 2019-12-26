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  • 26.12.2019 18:17
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 18:17

2020 son dakika evli bekar çocuklu asgari geçim indirimi maaş hesaplama nasıl yapılır? Brüt ve net maaş ne demek?

Milyonların merakla beklediği yani geçim indirimi açıklandı. Vatandaşlar şimdi AGİ hesaplama araçlarını araştırıyor. Kişinin bekar, evli, 1 çocuklu, 2 çocuklu, 3 çocuklu, 4 çocuklu ve 5 çocuklu olmasının haricinde eşinin çalışıp çalışmamasının da etki edeceği 2020 AGİ tutarı, aşağıdaki tabloya göre hesaplara yatırılacak. Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarı alınacaktır. İşte, 2020 AGİ ücreti hesaplama tablosu takvim.com.tr'de

2020 yılı AGİ maaş hesaplama nasıl yapılır?

AGİ 2020 ücreti ne kadar oldu? İşte, 2020 AGİ hesaplama tablosu. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) için 2020 yılında yapılacak olan zam oranı belli oldu. Tüm çalışanların eline geçen net maaşlarına ek olarak yatırılacak olan 2020 AGİ ücretleri, asgari ücret tespit komisyonunda belirlenen zam oranları ile belirlenmiş oldu. Peki, çalışanların maaşlarına yansıyacak olan 2020 yılının AGİ ücretleri ne kadar olacak? İşte, evli, bekar ve çocuk sahibi çalışanları yakından ilgilendiren 2020 yılının AGİ hesaplama tablosu. Brüt maaş, çalışanın bordrosunda görünen, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutardır.

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