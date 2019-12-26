AGİ 2020 ücreti ne kadar oldu? İşte, 2020 AGİ hesaplama tablosu. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) için 2020 yılında yapılacak olan zam oranı belli oldu. Tüm çalışanların eline geçen net maaşlarına ek olarak yatırılacak olan 2020 AGİ ücretleri, asgari ücret tespit komisyonunda belirlenen zam oranları ile belirlenmiş oldu. Peki, çalışanların maaşlarına yansıyacak olan 2020 yılının AGİ ücretleri ne kadar olacak? İşte, evli, bekar ve çocuk sahibi çalışanları yakından ilgilendiren 2020 yılının AGİ hesaplama tablosu. Brüt maaş, çalışanın bordrosunda görünen, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutardır.



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