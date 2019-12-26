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  • 26.12.2019 10:43
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 10:44

0,78 ve 0,79 fırsatı! 2019 veren lar hangileri?

Merkez indirim kararları sonrasında gözler bankalara çevrilmiş durumda. Vatandaşlar en uygun kredi faiz oranlarını araştırıyor. 0,78 ve 0,79 faizi ile kredi başvuru şartları ise oldukça cazip görünüyor. , ve Vakıfbank kredi faiz oranları için indirim kararı beklenirken özel bankaların kredi faiz oranları ise düşmeye devam ediyor. Uzman yorumları ile faizler düşmeye devam eder mi, ev almak isteyenlere müjde ne zaman gelecek? 2019 yılının son ayında yapılan güncellemeler ile konut kredileri yüzde 1,50'lerden yüzde 0,98'lere kadar düşmüştür. İşte veren bankalar ve detayları takvim.com.tr'de.

0,78 ve 0,79 faiz fırsatı! En uygun kredi veren banka açıklandı

En uygun konut kredisi veren banka değişti. Bu bağlamda konut kredi oranları 0,78 ve 0,98 aralığında yer almaktadır. Konut kredisi 2019 yılı içinde pek çok bankanın faiz indirimine gitmesiyle beraber konut satışlarını artırdı. Peki konut kredisi faiz oranları ne kadar? En düşük konut kredisi hangi bankada? Konut kredisi faizleri düşecek mi gibi soruların yanıtlarını merak eden vatandaşlar şu sıralar ev alma hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Peki düşük faizli konut kredisi veren bankalar hangileri? Tüm detaylar takvim.com.tr sayfasında...

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