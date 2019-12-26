En uygun konut kredisi veren banka değişti. Bu bağlamda konut kredi oranları 0,78 ve 0,98 aralığında yer almaktadır. Konut kredisi 2019 yılı içinde pek çok bankanın faiz indirimine gitmesiyle beraber konut satışlarını artırdı. Peki konut kredisi faiz oranları ne kadar? En düşük konut kredisi hangi bankada? Konut kredisi faizleri düşecek mi gibi soruların yanıtlarını merak eden vatandaşlar şu sıralar ev alma hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Peki düşük faizli konut kredisi veren bankalar hangileri? Tüm detaylar takvim.com.tr sayfasında...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ