Telefona 20 euro bandrol ücreti 'Ticari ithalat maksadı dışında' yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2020'de tahsil edilecek bandrol ücretleri belirlendi.

'Ticari ithalat maksadı dışında' yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2020'de tahsil edilecek bandrol ücretleri belirlendi. Televizyonlar için 8-80, cep telefonları için 20, bilgisayar ve tabletler için 10 euro ücret ödenecek. Bandrol ücretleri cep tipi radyoda 1, her türlü uydu alıcı cihazlarda 7 euro olacak.