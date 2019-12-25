Son Dakika Haberleri: Asgari ücret ve AGİ zammı en son haberler sayfamzıda. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplanmıştı. Yarın son toplantı yapılacak. TÜİK hafif iş kolu için 1.940 TL, orta iş kolu için 2086 TL, ağır iş kolu içinse 2.331 TL asgari ücret önerdi. Asgari ücret pazarlığı TÜİK'in bu rakamları üzerinden yürüyecek. Son gelen açıklama asgari ücret teklifinin beklentilerin altında olduğunu gösteriyor. Asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir.

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