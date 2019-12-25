Son Dakika: 2020 Asgari ücreti net ve brüt ne kadar olacak, AGİ kaç liraya çıkacak sorusunun yanıtı için gözler komisyonda. Asgari Ücret komisyonu yarın saat 14.00'da toplanacak ve hem asgari ücreti hem AGİ ödeme tablosunu belirleyecek. Asgari ücretteki artış, işçi ve memur tüm çalışanların gelecek yıl alacağı asgari geçim indirimini (AGİ) de etkileyecek. Eğer asgari ücret zammı yüzde 15 olursa en düşük AGİ tutarı 220.66 TL, yüzde 20 olursa 230.25 TL'ye, yüzde 25 artışta da 239.85 TL'ye çıkacak. Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu ile eşi çalışan 5 çocuklu çalışanlara ödenmekte olan en yüksek AGİ tutarı ise asgari ücretteki yüzde 15 artışta 375.13 TL'ye, yüzde 20 artışta 391.44 TL'ye, yüzde 25 artışta ise 407.75 TL'ye yükselecek.

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