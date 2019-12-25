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  • 25.12.2019 11:00
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 11:00

ve ne kadar? ücreti ne an açıklanacak belli oldu

: ve kaç lira oldu? Sorusu milyonlar tarafından heyecanlı şekilde bekleniyor ve cevap aranıyor. Bu anlamda 7 milyonun üzerinde asgari ücretli çalışanın gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonuna döndü. Asgari Ücreti Tespit Komisyonu bilindiği gibi her yıl Aralık ayında 4 toplantı yapıyor ve bu toplantılarla yeni yılın asgari ücretini belirliyor. Asgari ücretin ne kadar olacağına da son toplantı da karar veriliyor. Haliyle yarın komisyon 2020 yılı asgari ücretini belirlemiş olarak masadan kalkacak. TÜRK-İŞ tarafından belirlenen rakam bilindiği gibi 2 bin 578 lira olmuştu. Patronlar ise en fazla 2 bin 262 TL olmasını istiyor. İşte ücret son toplantısı oranları açıklaması takvim.com.tr'de

Son Dakika: Asgari ücret ve AGİ kaç lira oldu?

Son Dakika: 2020 Asgari ücreti net ve brüt ne kadar olacak, AGİ kaç liraya çıkacak sorusunun yanıtı için gözler komisyonda. Asgari Ücret komisyonu yarın saat 14.00'da toplanacak ve hem asgari ücreti hem AGİ ödeme tablosunu belirleyecek. Asgari ücretteki artış, işçi ve memur tüm çalışanların gelecek yıl alacağı asgari geçim indirimini (AGİ) de etkileyecek. Eğer asgari ücret zammı yüzde 15 olursa en düşük AGİ tutarı 220.66 TL, yüzde 20 olursa 230.25 TL'ye, yüzde 25 artışta da 239.85 TL'ye çıkacak. Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu ile eşi çalışan 5 çocuklu çalışanlara ödenmekte olan en yüksek AGİ tutarı ise asgari ücretteki yüzde 15 artışta 375.13 TL'ye, yüzde 20 artışta 391.44 TL'ye, yüzde 25 artışta ise 407.75 TL'ye yükselecek.

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