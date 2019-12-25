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Sabancı’dan projelere hibe

Sabancı Vakfı 2020 Hibe Programı başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak, 10 Şubat'ta sona erecek. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Türkiye'de hibe programlarını uygulayan ilk vakıf olarak, 13 yılda 164 projeye 26 milyon lirayı aşkın destek verdiklerini bildirdi. 2020 yılı Hibe Programı'na başvuracak projelere 50 bin ila 250 bin lira arasında hibe sağlanacak.

Sabancı’dan projelere hibe
Sabancı Vakfı 2020 Hibe Programı başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak, 10 Şubat'ta sona erecek. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Türkiye'de hibe programlarını uygulayan ilk vakıf olarak, 13 yılda 164 projeye 26 milyon lirayı aşkın destek verdiklerini bildirdi. 2020 yılı Hibe Programı'na başvuracak projelere 50 bin ila 250 bin lira arasında hibe sağlanacak.

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