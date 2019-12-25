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Ruslar Türkiye'yi çok seviyor!

Rusya'nın en büyük havayolu arama motoru Aviasales, bir araştırma yaptı. Ankete katılanların yüzde 25'i, Türkiye'de iki kez tatil yaptıklarını belirterek, "Keşke bir kez daha gitsem" dedikleri ortaya çıktı.

Ah keşke!
Rusya'nın en büyük havayolu arama motoru Aviasales, bir araştırma yaptı. Ankete katılanların yüzde 25'i, Türkiye'de iki kez tatil yaptıklarını belirterek, "Keşke bir kez daha gitsem" dedikleri ortaya çıktı. Rus turistlerin birden fazla tatil yaptıkları ülkelerin başında, Türkiye'nin geldiği anlaşıldı.

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