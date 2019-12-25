Bankaların konut kredisi faiz oranlarını düşürmesiyle birlikte on binlerce vatandaş ödedikleri yüksek kredi faiz oranından dolayı mağduriyet yaşıyor. Bunun için bankaların konut kredisi yeniden yapılandırma işlemlerine olan ilgi giderek artıyor. İşte bilinmesi gerekenler... Özellikle konut kredisi erken ödeme işleminde diğer kredilerden ayrılıyor. Konut kredisinde erken ödeme nedir sorusuna cevap vermeden önce ise uzun vadeli konut kredilerinin geri ödeme şekline göre türlerini bilmek gerekiyor.

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