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  • 25.12.2019 16:20
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 16:21

ve kapama hesaplaması nasıl yapılır?

si kampanyalarında son dönemde gerçekleşen oranı indirimleri ile birlikte tüketiciler kredi geri ödemelerinde düşük faiz oranlarından yararlanmak istiyor. Bu bağlamda tüketicilerin halihazırda ödemekte oldukları kredi borcu tamamen kapatılıyor ve düşük faizden yeni bir kredi borcu açılıyor. Satın almak istediğiniz gayrimenkulün ödediğiniz peşinat dışında kalan kısmına tarafından ipotek konularak verilen kredi; konut kredisi olarak tanımlanıyor. 2007 yılında kabul edilen mortgage yasasına göre konut kredileri genellikle sabit faizli olarak 5 ile 30 yıl vade ile veriliyor. Peki ve kapama hesaplaması nasıl yapılır?

Kredi erken ödeme kapama hesaplaması nasıl yapılır?

Bankaların konut kredisi faiz oranlarını düşürmesiyle birlikte on binlerce vatandaş ödedikleri yüksek kredi faiz oranından dolayı mağduriyet yaşıyor. Bunun için bankaların konut kredisi yeniden yapılandırma işlemlerine olan ilgi giderek artıyor. İşte bilinmesi gerekenler... Özellikle konut kredisi erken ödeme işleminde diğer kredilerden ayrılıyor. Konut kredisinde erken ödeme nedir sorusuna cevap vermeden önce ise uzun vadeli konut kredilerinin geri ödeme şekline göre türlerini bilmek gerekiyor.

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