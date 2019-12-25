Son dakika erken emeklilik haberleri... Yüz binlerce kişi erken emeklilik hayali kuruyor. SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı sistemleri ile emekli olmak mümkün. Ayrıca Bireysel Emeklilik Sistemi ile de emekliler ekstra birikim elde edebiliyor. Bazı vatandaşlar prim gününü doldurmak için çabalarken, bazı vatandaşlar yaşa takılıyor. Erken emeklilik için uzmanlar bazı ipuçları veriyor. Özellikle yıpranma payının kapsamındaki genişleme ile 45 meslekte erken emeklilik şansı ortaya çıktı. Yıpranma hakkı birçok insana yıllar kazandırırken, askerlik borçlanması, doğum borçlanması ve toplu ödeme de erken emeklilik için bir formül. Sizlere erken emeklilik için yapılması gerekenleri derledik. İşte erken emeklilik için yapılması gerekenler takvim.com.tr'de

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ