Araç sahiplerine ek süre verildi İthalat izni alınmadığı anlaşıldığı için el konulan ve gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle soruşturma veya kovuşturma kapsamında bulunan müsadere edilmemiş araçların sahiplerine iadesine ilişkin başvuru süresi 31 Aralık 2019'dan 30 Haziran 2020 tarihine uzatıldı.

İthalat izni alınmadığı anlaşıldığı için el konulan ve gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle soruşturma veya kovuşturma kapsamında bulunan müsadere edilmemiş araçların sahiplerine iadesine ilişkin başvuru süresi 31 Aralık 2019'dan 30 Haziran 2020 tarihine uzatıldı. TÜM MANŞETLER