Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Burganbank ve ING bank mevduat faiz oranları oldukça merak ediliyor. Bankalar uyguladığı kampanyalar ile hoşgeldin faizi veriyorlar. Bu faiz oranı vatandaşların alabileceği en yüksek oran olarak göze çarpıyor. Bu bağlamda hoşgeldin faizi veren bankalar halen en yüksek vadeli hesap faiz oranları ile müşterilerine hizmet veren bankalar olmaya devam ediyor. Yapılan indirimler ile parası faizde olan vatandaşlar için 10 bin liranın aylık getirisi düştü. Detayları takvim.com.tr'de verdik. İşte 32 günlük en yüksek hoşgeldin faizi veren banka mevduat oranları... Hoşgeldin faizi veren bankalar müşterilerine en yüksek mevduat getirisi sunuyor. Müşterilerine en yüksek mevduat faiz oranları ile hizmet sunan hoşgeldin faizi veren bankalar sayfamızda.

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