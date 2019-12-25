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  • 25.12.2019 10:07
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 10:12

32 günlük en fazla hoşgeldin faizi veren banka mevduat oranları değişti!

Merkez Bankası yaptığı faiz indirimleri sonrasında parası faizde olan vatandaşların birikimleri erimeye başladı. Bankalar bir biri ardına mevduat faiz indirimi yaptı. Özellikle Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank faiz oranlarında indirime gitti. Bu bağlamda vatandaşlar yüksek faiz veren bankaları araştırıyor. En yüksek hoşgeldin faizi veren banka ING Bank'tır. 1 yıl boyunca ING Bank'ın %14 hoşgeldin faiz oranından yararlanarak birikimlerinize değer katabilirsiniz. En yüksek mevduat faizi veren banka listesinin başında yer alan hoşgeldin faizi veren bankaların 32 günlük vadeli mevduat oranları ve mevduat faizi hesaplaması nasıl yapılır?

En yüksek faiz veren bankalar hangileri? İşte yeni oranlar...

Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Burganbank ve ING bank mevduat faiz oranları oldukça merak ediliyor. Bankalar uyguladığı kampanyalar ile hoşgeldin faizi veriyorlar. Bu faiz oranı vatandaşların alabileceği en yüksek oran olarak göze çarpıyor. Bu bağlamda hoşgeldin faizi veren bankalar halen en yüksek vadeli hesap faiz oranları ile müşterilerine hizmet veren bankalar olmaya devam ediyor. Yapılan indirimler ile parası faizde olan vatandaşlar için 10 bin liranın aylık getirisi düştü. Detayları takvim.com.tr'de verdik. İşte 32 günlük en yüksek hoşgeldin faizi veren banka mevduat oranları... Hoşgeldin faizi veren bankalar müşterilerine en yüksek mevduat getirisi sunuyor. Müşterilerine en yüksek mevduat faiz oranları ile hizmet sunan hoşgeldin faizi veren bankalar sayfamızda.

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