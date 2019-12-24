0,79 fırsatı ve banka kredi faiz oranları düştü mü? Sorusu oldukça revaçta. Uzmanlar beklenen politika faiz indirimin de gelmesiyle kamu bankalarının atağa kalkacağını belirtti. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın konut kredisi faizi başta olmak üzere birçok kredi faizinde indirime gitmesi bekleniyor. Piyasanın konut kredisi için beklentisi 0,79.... Ziraat Bankası en çok vade imkânı sunan bankalardan birisidir. 3 ay ile 180 aya kadar vade seçeneği vardır. Verilen kredinin alt limiti 10.000 TL, üst limiti ise 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Peki, banka kredi faiz oranları düştü mü? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Garanti Bankası konut ihtiyaç taşıt kredisi faiz oranı kaç? İşte 24 Aralık 2019 Salı günü bankalardaki son faiz durumu... Detaylar takvim.com.tr'de

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