En düşük konut kredisi oranları hangi bankada? Hangi bankaların konut kredisi faizleri ne kadar? Gibi soruların yanıtları oldukça merak ediliyor. Bankaların konut kredisi faiz oranlarındaki seri indirimler son iki haftadır yavaşladı. Peki hangi bankalar yeni haftaya hafta indirimle başladı? Bankaların konut kredisi faiz oranları Ağustos ayından sonra Aralık ayının ikinci haftasına kadar hızla düşüş gösterdi. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Detaylar takvim.com.tr'de

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