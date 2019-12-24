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  • 24.12.2019 11:19
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 11:20

, ve , son durum nedir?

, ve 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika haberleri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu bağlamda haberimizde bu konu başlıklarıyla ilgili gelişmeleri verdik. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olmak üzere 1,6 milyon memur ile memur emeklilerinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge düzenlemesi hem maaşları hem emekli ikramiyesini hem de emekli maaşını artıracak. Ancak gösterge durumuna göre memurdan memura farklılık gösterecek. EYT yasasıyla ilgili ise Başkan : ''İskandinav ülkeleri bu sistemle battı, milletimin zararına olan bu işte asla yokum'' demişti. Af ile ilgili Adalet Bakanlığı kaynakları 'nde İnfaz Kanunu ile ilgili bir değişiklik yer almadığına dikkat çekiyor. Peki Af, EYT ek gösterge çıktı mı, son durum detayları haberimizde

EYT, genel af yasası ve 3600 ek göstergede flaş gelişme!

Vatandaşlar EYT ve 3600 ek gösterge çıktı mı, son durum nedir? Sorularının cevabına odaklanmış durumda. Milyonlarca kişi Genel Af Yasası, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve 3600 ek gösterge hakkında yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. İkinci Yargı Paketi ve af yasasında son durum ne? Af yasası ve ceza indirimi ne zaman Meclis'e gelecek? EYT yasası çıkacak mı? EYT'de son durum nedir? 3600 ek gösterge meclise geldi mi? gibi soruların yanıtını binlerce kişi merak ediyor. İnfaz indiriminin kapsadığı suçlarda cezaevinde kalınacak süre 3'te 2'den yüzde elli'ye indirilecek. Yani 20 yıl ceza alan biri 10 yıl cezaevinde kalacak. Genel af yasası, EYT ve 3600 ek gösterge açıklamaları ve tüm detaylar takvim.com.tr'de olacak.

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