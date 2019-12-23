Eylül 2018'den önce üç ayda bir yatırılan ve yeni düzenlemeyle ayda bir yatırılmaya başlanan 65 yaş aylığına zam geliyor.Yaşlılık aylığında yüz binlerce kişinin beklediği düzenlemede sona gelindi. 65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisi ile eşinin geliri dikkate alınıyor. Kişi başına düşen aylık gelir şartı asgari ücretteki yüzde 26'lık artışla birlikte 484 liradan 607 liraya çıkmıştı. 65 yaş ve üzeri vatandaşların kendisi ile varsa eşinin geliri 607 lirayı aşmıyor ve başka da geliri bulunmuyorsa başvurabilir. Başvuru kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılıyor. Başvuru 1 ay içinde sonuçlandırılıyor.

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