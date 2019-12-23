Son Dakika Kredi Haberi: Merkez Bankası faiz oranını indirmesinden sonra gözler bankalara çevrilmiş durumda. İlk hamle İş Bankası tarafından yapıldı. Bu bağlamda İş Bankası konut kredisi faiz oranını güncellediğini duyurdu. İş Bankası konut kredisi faiz oranını yüzde 1.09 seviyesinden yüzde 0.99 seviyesine çekildi. Aynı zamanda TEB ve Yap kredi bankaları da faiz oranlarını düşürdü. Yaptığı 3 toplantıyla faiz düşüren Merkez Bankası, bugün yılın son faiz kararı için toplandı.Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısında politika faizini 2 puan düşürerek yüzde 12'ye çekti.

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