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  • 23.12.2019 12:01
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 12:02

: Taşıt, konut ve bireysel kredi oranları ne oldu?

: Merkez sı tarafından yapılan indirimi sonrasında TEB, Yap kredi Akbank, Finansbank, Denizbank ve ING Bank konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları oldukça merak ediliyor. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi kredisiyle ilgili bankalar tarafından yapılan art arda açıklamalardan sonra konut en uygun konut kredisini ve faiz oranlarını yavaş yavaş ortaya çıkmaya ve listelenmeye başlamıştır. 2020 yılında konut satın almak için büyük bir fırsat oluştu ve 201’un son zamanlarında bankalar tarafından yapılan güncellemelerle faz oranları 1,50'lerden %0,98'lere kadar düşmüştür. Böylece en uygun konut kredisi veren bankalar listesinde de değişiklikler olmuştur.

Taşıt, konut ve bireysel kredi faiz oranı ne oldu?

Son Dakika Kredi Haberi: Merkez Bankası faiz oranını indirmesinden sonra gözler bankalara çevrilmiş durumda. İlk hamle İş Bankası tarafından yapıldı. Bu bağlamda İş Bankası konut kredisi faiz oranını güncellediğini duyurdu. İş Bankası konut kredisi faiz oranını yüzde 1.09 seviyesinden yüzde 0.99 seviyesine çekildi. Aynı zamanda TEB ve Yap kredi bankaları da faiz oranlarını düşürdü. Yaptığı 3 toplantıyla faiz düşüren Merkez Bankası, bugün yılın son faiz kararı için toplandı.Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısında politika faizini 2 puan düşürerek yüzde 12'ye çekti.

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