Asgari ücret belli oldu mu son haberler geldi. 3 sendika birleşti ve 2020 asgari ücret için yeni tahminlerini açıkladı. Peki 2020 yılında asgari ücret kaç para olacak bu sorunun cevabı ayın sonunda netleşecek. Asgari ücret 2020 için sendikalar 2.578 lira istiyor. Yeni asgari ücrette gözler hükümete çevrildi. TÜİK, aylık gıda harcaması rakamını 2 bin 331 TL olarak açıklarken, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, 2 bin 578 liranın altındaki asgari ücret teklifini değerlendirmeye almayacaklarını açıkladı. İşveren kesimi ise 'dengelerin gözetilmesi' çağrısında bulundu. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş oluyor.

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