Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine az bir zaman kala birçok kişi bu yıl belirlenen 80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olabilmek için bilet satın almaya başladı. Biletler her yıl olduğu gibi çeyrek, tam ve yarım bilet şeklinde satışa sunuldu. Peki, Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar ikramiye veriyor? 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

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