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Kibar Grubu’na 3 ödül birden

Çelik İhracatçıları Birliği, en çok ihracat yapan şirketlere ödüllerini verdi. Kibar Grubu şirketlerinden Posco Assan paslanmaz çelik ihracatı, Kibar Dış Ticaret profil ihracatı, Assan Panel ise inşaat aksamı kategorisinde ödül aldı.

Kibar Grubu’na 3 ödül birden
Çelik İhracatçıları Birliği, en çok ihracat yapan şirketlere ödüllerini verdi. Kibar Grubu şirketlerinden Posco Assan paslanmaz çelik ihracatı, Kibar Dış Ticaret profil ihracatı, Assan Panel ise inşaat aksamı kategorisinde ödül aldı.

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