Kibar Grubu’na 3 ödül birden Çelik İhracatçıları Birliği, en çok ihracat yapan şirketlere ödüllerini verdi. Kibar Grubu şirketlerinden Posco Assan paslanmaz çelik ihracatı, Kibar Dış Ticaret profil ihracatı, Assan Panel ise inşaat aksamı kategorisinde ödül aldı.

Çelik İhracatçıları Birliği, en çok ihracat yapan şirketlere ödüllerini verdi. Kibar Grubu şirketlerinden Posco Assan paslanmaz çelik ihracatı, Kibar Dış Ticaret profil ihracatı, Assan Panel ise inşaat aksamı kategorisinde ödül aldı. TÜM MANŞETLER