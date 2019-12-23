İşsizlik maaşı genel olarak işten çıkartılanlara veriliyor. Ancak istifa edilerek alınabilmesinin istisnaları da var. İşsiz kalanlara 10 aya varan süreyle maaş desteği var. Şartları sağlayanlar, aylık 2 bin 31 liraya varan ödeme alıyor. Peki İşsizlik maaşı kimlere verilir? Maaşı almak için nereye başvurulur? İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir? İşsizlik maaşı için işten çıkış belgesi verildikten sonra '30 gün içinde' İşkur'a başvurmak şart. Başvurlar iskur.gov.tr veya e-Devlet'ten yapılabiliyor. 4A'lı olarak çalışan sigortalılar haksız ve sebepsiz olarak işten çıkartıldıklarında işsizlik maaşı alabiliyor. Tabii ayrıca prim şartlarını da yerine getirebilmek gerekiyor.

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