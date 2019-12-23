En iyiler listesine Türkiye damgası

Dünyanın en önemli tur operatörlerinden TUI'nin her yıl müşterilerinin oylarıyla belirlediği 'En İyi 100 Oteli- TUI Holly Award' ödüllerinde, bu yıl Türkiye 33 otelle ilk sırada yer aldı. Hizmetten gastronomiye birçok değerlendirmenin yapıldığı, müşteri memnuniyetini gösteren ankette Türkiye'yi, 27 otelle İspanya takip ediyor.
TUİ'nin listesine Türkiye'den giren 33 otelin 28'i Antalya'da, 5'i ise Muğla'da bulunuyor.
TUİ'nin listesine Türkiye'den giren 33 otelin 28'i Antalya'da, 5'i ise Muğla'da bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.