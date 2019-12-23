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En iyiler listesine damgası

Dünyanın en önemli tur operatörlerinden TUI'nin her yıl müşterilerinin oylarıyla belirlediği 'En İyi - TUI ' ödüllerinde, bu yıl 33 otelle ilk sırada yer aldı. Hizmetten gastronomiye birçok değerlendirmenin yapıldığı, müşteri memnuniyetini gösteren ankette Türkiye'yi, 27 otelle takip ediyor.

En iyiler listesine Türkiye damgası
Dünyanın en önemli tur operatörlerinden TUI'nin her yıl müşterilerinin oylarıyla belirlediği 'En İyi 100 Oteli- TUI Holly Award' ödüllerinde, bu yıl 33 otelle ilk sırada yer aldı. Hizmetten gastronomiye birçok değerlendirmenin yapıldığı, müşteri memnuniyetini gösteren ankette Türkiye'yi, 27 otelle İspanya takip ediyor.


TUİ'nin listesine Türkiye'den giren 33 otelin 28'i 'da, 5'i ise 'da bulunuyor.

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