Kredi faiz oranları son dakika haberleri gelmeye devam ederken vatandaşlar kredi faiz oranlarının daha da düşmesini dört gözle bekliyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısında politika faizini 2 puan düşürerek yüzde 12'ye çekmişti. Peki, kredi faizleri daha da düşer mi? Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank kredi faiz oranları daha da düşer mi diye merak ediliyor. Halkbank, Ziraat Bankası 0,79 Vakıfbank ise anlaşmalı konutlar için 0,78 oranı ile kredi kullandırmaktadır. İş Bankası konut kredisi faiz oranını güncellediğini duyurdu. İş Bankası konut kredisi faiz oranını yüzde 1.09 seviyesinden yüzde 0.99 seviyesine çekildi.

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