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  • 23.12.2019 11:13
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 11:20

fırsatı! Aralık ayı konut kredi i düştü mü? , ...

, de yine indirime gitti. Merkez sı Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısında politika faizini 2 puan düşürerek yüzde 12'ye çekti. Merkez Bankası faizde bu yıl toplam 9 puanlık indirime gitmiş oldu. Bu bağlamda bankaların faiz oranlarında indirime gitmesi bekleniyor. Bunun en güzel örneği ise müjdesi olarak vatandaşlara geldi. , , Vakıfbank ev kredi faiz oranlarını anlaşmalı inşaat şirketleri aracılığı ile 0.78'e kadar düşürdü. En uygun konut kredisi veren bankalardan konut kredisi almak isteyen başvuru sahipleri, yaptıkları işe göre farklı belgeler bankaya sunması gerekir. Bankalar, listelenen belgeler yanında gerekli gördükleri hallerde farklı evraklar isteyebilir.

0.78 müjdesi! Aralık ayı kredi faizi çakıldı! Ziraat Bankası...

Kredi faiz oranları son dakika haberleri gelmeye devam ederken vatandaşlar kredi faiz oranlarının daha da düşmesini dört gözle bekliyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısında politika faizini 2 puan düşürerek yüzde 12'ye çekmişti. Peki, kredi faizleri daha da düşer mi? Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank kredi faiz oranları daha da düşer mi diye merak ediliyor. Halkbank, Ziraat Bankası 0,79 Vakıfbank ise anlaşmalı konutlar için 0,78 oranı ile kredi kullandırmaktadır. İş Bankası konut kredisi faiz oranını güncellediğini duyurdu. İş Bankası konut kredisi faiz oranını yüzde 1.09 seviyesinden yüzde 0.99 seviyesine çekildi.

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HaberlerEkonomi Haberleri0.78 fırsatı! Aralık ayı konut kredi faizi düştü mü? Ziraat Bankası, Halkbank...
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