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  • 23.12.2019 11:34
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 12:04

Emekli maaşı intibak mıyla ne kadar olacak? O tarihte sunulacak

İntibak mı ile ilgili gelişmeler vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu bağlamda ve Bağkur emekli maaşı intibak zammı sonrası ne kadar olacak? Sorularının cevapları sayfamızda yer alıyor. Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için adres olarak Meclis'i gösterdi. Emekliler, merakla bekleyişe geçti. Emeklilere intibak, yasa çıkarılarak hayata geçebilecek. 2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişiye yönelik yapılan intibak düzenlemesi, 2000'den ı da umutlandırmıştı. Bu durumda 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon 'lının maaşları yeniden hesaplanacak ve 50 ile 355 lira arasında bir zam alacak.

Emekli maaşına intibak paketi müjdesi! Zam...

SSK SGK ve Bağkur emeklileri için intibak yasası oldukça önemli. Bu bağlamda intibak yasası ile ilgili gelişmeler SSK ve Bağ-Kur'lular tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Milyonlarca emeklinin intibak umudu sürüyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için hazırlanan tasarı, 2020 yılının başında Meclis'e sunulacak. Ayrıca memur emeklileri de maaşlardaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor. İntibak yasasının ne zaman çıkabileceğin henüz netlik kazanmazken, olası bir düzenlemeden 2000 yılından sonra emekli olanların faydalanacağı bildirildi. Peki emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Maaşlarda intibak sonrası ne kadar zam olacak? Detaylar takvim.com.tr'de

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