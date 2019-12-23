SSK SGK ve Bağkur emeklileri için intibak yasası oldukça önemli. Bu bağlamda intibak yasası ile ilgili gelişmeler SSK ve Bağ-Kur'lular tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Milyonlarca emeklinin intibak umudu sürüyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için hazırlanan tasarı, 2020 yılının başında Meclis'e sunulacak. Ayrıca memur emeklileri de maaşlardaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor. İntibak yasasının ne zaman çıkabileceğin henüz netlik kazanmazken, olası bir düzenlemeden 2000 yılından sonra emekli olanların faydalanacağı bildirildi. Peki emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Maaşlarda intibak sonrası ne kadar zam olacak? Detaylar takvim.com.tr'de

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