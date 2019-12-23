2020 Milli Piyango amorti sonuçları! Yılbaşına sayılı günler kaldı. Yılbaşına az bir zaman kala Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük bir heyecanla bekleniyor. 80 milyon TL'lik büyük ikramiye için bilet satışları devam ediyor. Milli Piyango biletinin son rakamları amorti olarak bilinmektedir. Amorti için 2 tane rakam çekilir. 2020 Milli Piyango sonuçları belli olunca takvim.com.tr'de olacak. Milli Piyango çekilişlerinde amorti kelimesini sıkça duyarız. Peki amorti ne demek? Fransızca kökenli bir kelime olan "amorti" ekomoi terimi olarak "Birden ödenerek faizinin işlemesine son verilen tahvil" anlamına gelmektedir.

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