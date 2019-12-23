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  • 23.12.2019 18:13
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 18:13

2020 ! MPİ amorti sorgulama!

yılbaşı ine artık sayılı günler kaldı. Milli Piyango çekilişine gün gün yaklaşılıyor. Milli Piyango bilet satışları ise tam gaz devam ediyor. Milli Piyango bileti arasında amorti en fazla sorgulanan bilet arasında yer alıyor. Amorti ise biletin son hanesi oluyor. Milli Pİyango yılbaşı çekiliş sonuçları belli olduğu zaman takvim.com.tr'yi ve adresini anı anına takip ederek sonuçlara ulaşabilirsiniz. Millî Piyango İdaresi, 5 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı kanunla kurulmuştur. 6 Haziran 1988 tarih ve 19834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 320 sayılı kanun hükmünde kararname ile 3670 sayılı kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılarak, İdare'nin görev ve yetkileri, yeniden tanımlanarak genişletilmiştir.

2020 Milli Piyango amorti sonuçları! MPİ amorti sorgulama!

2020 Milli Piyango amorti sonuçları! Yılbaşına sayılı günler kaldı. Yılbaşına az bir zaman kala Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük bir heyecanla bekleniyor. 80 milyon TL'lik büyük ikramiye için bilet satışları devam ediyor. Milli Piyango biletinin son rakamları amorti olarak bilinmektedir. Amorti için 2 tane rakam çekilir. 2020 Milli Piyango sonuçları belli olunca takvim.com.tr'de olacak. Milli Piyango çekilişlerinde amorti kelimesini sıkça duyarız. Peki amorti ne demek? Fransızca kökenli bir kelime olan "amorti" ekomoi terimi olarak "Birden ödenerek faizinin işlemesine son verilen tahvil" anlamına gelmektedir.

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