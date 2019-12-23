2020 ehliyet harcı, 1,2 ve 10 yıllık pasaport harcı ve trafik cezası zam oranları ne kadar oldu? İşte MTV zam oranı ve hesaplama detayları haberimizde yer alıyor. Trafik cezalarının artacağı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla açıklandı. 2020 yılında trafik cezaları, ehliyet harcı, pasaport ve Motorlu Taşıtlar Vergisi artış gösterecek. Vatandaşlar trafik cezalarının ne kadar olduğunu merak edip arama motorlarından araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki, 2020 Trafik cezaları ne kadar oldu? Ne kadar zam geldi? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yılda iki kez ödenmesi zorunlu olan ve Karayolları Trafik Kanunu'nun belirlediği şartlara göre trafik şubelerine kayıtlı bulunan motorlu taşıtlardan alınan bir vergi türüdür.

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