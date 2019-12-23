17 milyon kişinin Ocak zammı için ipucu enflasyon tahminleriyle geldi. Ocak, sadece emeklilerin değil, pek çok kesimin zam ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıkarken; zam oranı beklenti anketine göre yüzde 6.29 olacak. En düşük maaş bin 256 liraya çıkabilecek. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Peki 2020 bütçesi ile emekli, memur, asgari ücret, engelli, işsizlik ve evde bakım maaş artış oranı ne olacak? Tüm detaylar takvim.com.tr'de

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