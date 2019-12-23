Her ilde inşa edilecek toplam 100 bin sosyal konuta ilgi büyük. Kira öder gibi satılacak evler için bankanın yanı sıra e-Devlet'ten de başvuru imkanı sunulması, vatandaşın işini kolaylaştırdı. Bu sayede hafta sonu da başvurular hız kesmeden devam etti. Konutlar, fiyatın yüzde 10'u peşin, kalan tutarın tamamı aylık yüzde 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecek. 2+1'lerin taksitleri 894, 3+1'lerinkilerin bin 22 liradan başlayacak. Konutların fiyatının 140 bin ile 210 bin lira arasında olması planlanıyor.
ÖDEMEYE DİKKAT!
Sosyal konutlara e-Devlet'ten başvurunun tamamlanması için, Ziraat Bankası tarafından SMS ile iletilen hesap numarasına, 2+1 daireler için 500, 3+1 daireler için bin lira olan başvuru bedelinin yatırılması gerekiyor. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerinden başvuru bedeli alınmıyor. Ucuz konutlara 16 Ocak'tan itibaren ilk 5 günde 356 bini aşkın başvuru yapılırken, yüzde 50'sinin e-Devlet yoluyla gerçekleştirildiği öğrenildi.
ÖDEMEYE DİKKAT!
Sosyal konutlara e-Devlet'ten başvurunun tamamlanması için, Ziraat Bankası tarafından SMS ile iletilen hesap numarasına, 2+1 daireler için 500, 3+1 daireler için bin lira olan başvuru bedelinin yatırılması gerekiyor. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerinden başvuru bedeli alınmıyor. Ucuz konutlara 16 Ocak'tan itibaren ilk 5 günde 356 bini aşkın başvuru yapılırken, yüzde 50'sinin e-Devlet yoluyla gerçekleştirildiği öğrenildi.
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