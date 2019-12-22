Türkiye'nin en çok şubeye sahip bankası Ziraat Bankası; konut, taşıt, ihtiyaç ve esnaf kredilerinde kampanyalar düzenliyor. Ziraat Bankası faiz oranları kredi müşterilerine düşük faizli nakit sağlıyor. İhtiyaç, konut ve taşıt kredisi ürünlerinde en uygun kredi fırsatı sunan Ziraat Bankası'nda kredi faiz oranları çalışanlara ve emeklilere geri ödeme kolaylığı sağlıyor.Ziraat Bankası kredi başvurusu ve hesaplaması hakkındaki tüm detayları haberimizde hazırladık. Ziraat kredi paketlerine göre detaylı tüm bilgilere haberimizden ulaşacaksınız. Uygun faiz oranı ile ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi çekmek isteyenler Ziraat Bankası'nın yeni kredi paketlerini bekliyor...

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