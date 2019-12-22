TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Asgari ücretli ve dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçlayan "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesine başvurular 16 Aralık'ta başladı. Yatay mimari anlayışı doğrultusunda 2+1 ve 3+1 planda inşa edilecek konutlar için başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar başvuru sonuçlarını araştırıyor. Peki, TOKİ 2020 kura çekiliş tarihleri belli oldu mu? TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlar, TOKİ aracılığıyla yapılacak konutlara uzun vadeli, kiradan daha ucuz bir maliyetle sahip olabilecek. Vatandaşlar, TOKİ'yle konutlara uzun vadeli, kiradan daha ucuz bir maliyetle sahip olabilecek. İşte TOKİ asgari ücretli, dar gelirli 100 bin sosyal konut başvuru şartları ve detayları...

DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA