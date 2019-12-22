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  • 22.12.2019 10:48
  • Son Güncelleme: 22.12.2019 10:49

e-devlet ! ve ...

e-devlet ve nedir? Soruları hala gündemdeki yerini koruyor. TOKİ evleri için başvurular devam ediyor. Başvuru yapan vatandaşlar başvuru sonuçlarını ve kura çekiliş tarihlerini merak ediyor. Başvurular, Ziraat sı'nın proje ilinde bulunan yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Başvuru bedeli ise 2+1 daireler için 500 TL, 3+1 daireler için bin TL olacak. Başvurular 4 kategoride kabul edilecek. TOKİ, 2002'den bugüne, 100 bin sosyal konutu ilk defa bir yılda yapacak. Peki, TOKİ 2020 kura çekiliş tarihleri belli oldu mu? ne zaman açıklanacak?

TOKİ e-devlet 100 bin konut başvuru sorgulama!

TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Asgari ücretli ve dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçlayan "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesine başvurular 16 Aralık'ta başladı. Yatay mimari anlayışı doğrultusunda 2+1 ve 3+1 planda inşa edilecek konutlar için başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar başvuru sonuçlarını araştırıyor. Peki, TOKİ 2020 kura çekiliş tarihleri belli oldu mu? TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlar, TOKİ aracılığıyla yapılacak konutlara uzun vadeli, kiradan daha ucuz bir maliyetle sahip olabilecek. Vatandaşlar, TOKİ'yle konutlara uzun vadeli, kiradan daha ucuz bir maliyetle sahip olabilecek. İşte TOKİ asgari ücretli, dar gelirli 100 bin sosyal konut başvuru şartları ve detayları...

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