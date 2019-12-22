Dolar son dakika... 22 Aralık euro ve dolar ne kadar oldu? İşte güncel döviz alım satım kuru haberimizde. Haftaya 5.8125 seviyesinde başlayan dolar/TL, salı günü 5.90'lı seviyelere yükseldi. Yatırımcıların yakından takip ettiği dolar kuru haftanın son işlem gününde 5.93 - 5.94 lira aralığında seyretti. Piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil süreci ile ilgili gelişmelere odaklandı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 22 Aralık güncel döviz kurları... Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,63, altının gram fiyatı yüzde 2,73, dolar/TL yüzde 2,31 ve avro/TL yüzde 1,54 yükseliş kaydetti. BIST 100 endeksi, en yüksek 111.955,70, en düşük 110.105,80 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,63 artışla 111.176,75 puandan tamamladı.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ