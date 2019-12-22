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  • 22.12.2019 17:08
  • Son Güncelleme: 22.12.2019 17:09

Sigaraya kaç TL yapılacak? ? İşte iddiası!

Sigara mı ne kadar? da sigaraya zam yapılacak mı? Sigara tiryakileri bu sorulara yanıt arıyor. Geçtiğimiz hafta sosyal medyada kullanıcıların sigaraya zam yapılacak iddiası tiryakilerin aklına "Sigaraya zam mı gelecek?" sorusunu getirdi. İddiaların ortaya atılmasıyla birlikte sigaraya zam geliyor mu? 5 Ocak 2020 Sigara zammı gerçek mi? Zamlı Sigara fiyatları ne kadar olacak. Sigara zam geldi mi? Gibi sorular sıklıkla sorulmaya başlandı bile. Sigaraya zam konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Peki Sigaraya 2020'de zam gelecek mi? İşte güncel sigara fiyat listesi...

Sigara zammı yapıldı mı? 5 Ocak 2020 zamlı sigara fiyatları

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak edilmeye başladı. Geçen haftadan itibaren sosyal medyada sigaraya zam geleceğine dair ortaya iddialar atılmasıyla birlikte "Yeni yılda sigaraya zam yapılacak mı?" sorusu merak konusu oldu. Bu anlamda Sigara zammı yapıldı mı? 5 Ocak 2020 zamlı sigara fiyatları doğru mu? Sigaraya kaç TL zam yapılacak? Gibi sorular şimdiden sorulmaya başlandı. Sigaraya geçtiğimiz aylarda zam gelmişti. Bazı sigara markalarına 3 TL zam yapılmıştı. Peki Sigaraya 2020'de zam gelecek mi? İşte güncel sigara fiyat listesi...

Zam geleceği iddia edilen sigara markaları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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