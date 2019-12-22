Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak edilmeye başladı. Geçen haftadan itibaren sosyal medyada sigaraya zam geleceğine dair ortaya iddialar atılmasıyla birlikte "Yeni yılda sigaraya zam yapılacak mı?" sorusu merak konusu oldu. Bu anlamda Sigara zammı yapıldı mı? 5 Ocak 2020 zamlı sigara fiyatları doğru mu? Sigaraya kaç TL zam yapılacak? Gibi sorular şimdiden sorulmaya başlandı. Sigaraya geçtiğimiz aylarda zam gelmişti. Bazı sigara markalarına 3 TL zam yapılmıştı. Peki Sigaraya 2020'de zam gelecek mi? İşte güncel sigara fiyat listesi...

Zam geleceği iddia edilen sigara markaları için bir sonraki sayfaya geçiniz...