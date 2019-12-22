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  • 22.12.2019 18:05
  • Son Güncelleme: 22.12.2019 18:11

’dan işsiz gençlere maaş! İŞKUR ile işsiz gençlere maaş nasıl alınır? İşte

Geçtiğimiz günlerde tarafından açıklanan oranına göre işsizliğin görüldüğü kesimden biri de genç işsizlerdir. Mezun olan ve iş arama sürecinde olan gençlere aracılığı ile destek sağlanmakta olup bu doğrultuda adayların sağlaması gereken şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şartı yer almaktadır. Bu kapsamda İŞKUR tarafından genç işsizlere maaş ödenmektedir. Bu maaş olanağından yararlanmak isteyenlerin ise sağlaması gereken birtakım şartlar bulunmakta olup ilgili habere ilişkin detaylar ise şu şekildedir. İŞKUR ile işsiz gençlere maaş nasıl alınır? İşte takvim.com.tr'de

İŞKUR’dan işsiz gençlere maaş imkanı! Nasıl başvuru yapılır?

İŞKUR İşsiz gençlere maaş imkanı sunmaya başladı! Gençlerin iş bulma sürecinde destek olma amacı ile gerekli şartları yerine getirenlere maaş vermektedir.Detaylar haberdedir. Mezun olan ve iş arayanların aynı zamanda işsizlik maaşında yararlanabilmeleri için Türk vatandaşı olma, İŞKUR'a kayıtlı olma ve üniversite diplomasının alınması gibi şartlar bulunmakta olup bu şartları yerine getirmeleri durumunda İŞKUR'a gidip kayıt yaptırılmalıdır. Bireysel olarak başvuru yapacak olan adayların başvurularının kabul edilmesi durumunda genç işsizlere 50 TL üst limiti ile günlük maaş ödenmekte olup adaylar istedikleri şekilde günlük ya da aylık olarak bu maaşı alabilmekledir.

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