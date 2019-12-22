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  • 22.12.2019 12:19
  • Son Güncelleme: 22.12.2019 12:25

Gözler TBMM'ye çevrilmişti! , , , ve ...

, , , taşeron işçi, , ve bekleyenler TBMM'den alınan kararla birlikte umutlarını yeni yıla taşıdılar. TBMM bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmeleri sonrası in 7 Ocak'a kadar tatile girdiğini açıkladı. Eyt, asgari ücret, taşeron işçiler ve sözleşmeli personele kadro ve nafaka konuları 2020 yılında gündeme gelmesi bekleniyor. Af yasasının ise hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor. İşte 22 Aralık EYT, Af, Nafaka, Taşeron işçi, KYK borçları ve ek gösterge son durum takvim.com.tr'de.

Gözler TBMM'ye çevrilmişti! EYT, af, ek gösterge, nafaka...

Af, nafaka, EYT, taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı açıklamaları arama motorlarında sürekli olarak aratılıyor. Af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor. Resmi olarak tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak. Zaman zaman milletvekilleri tarafından gündeme getirilen EYT yasasının ise TBMM'nin aldığı flaş tatil kararı ile 2019 yılında çıkmayacağı kesinleşti.

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HaberlerEkonomi HaberleriGözler TBMM'ye çevrilmişti! EYT, af, ek gösterge, nafaka ve sözleşmeli personele kadro...
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