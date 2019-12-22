Af, nafaka, EYT, taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı açıklamaları arama motorlarında sürekli olarak aratılıyor. Af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor. Resmi olarak tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak. Zaman zaman milletvekilleri tarafından gündeme getirilen EYT yasasının ise TBMM'nin aldığı flaş tatil kararı ile 2019 yılında çıkmayacağı kesinleşti.

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