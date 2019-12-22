E Devlet TOKİ 100 bin sosyal konut İstanbul başvurusu yap! TOKİ evleri online başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? Gibi soruların cevapları sayfamızda. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türksat, 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvurularının e-Devlet'ten yapılmasına yönelik entegrasyonu tamamladı. Başvurular 'https://www.turkiye.gov.tr/toki-konut-is-yeri-basvurusu' adresinden yapılacak.e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular, TOKİ tarafından değerlendirilecek ve başvuruya engel bir durum yoksa ödeme süreci başlatılacak. Bu aşamada başvuru sahibinin T.C. Ziraat Bankası nezdinde Türk Lirası (TL) olarak açılmış bir cari hesabı varsa, müsait olan hesabından otomatik olarak 500 lira tahsil edilecek. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da üç ilçede konut yapılacak.

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