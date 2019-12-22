500 milyar dolarlık maraton Küresel pazarda 500 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşan, 10 yıl içerisinde ise bu rakamı 1 trilyon dolara taşımayı hedefleyen dünya mobilya sektörü, startı CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda vermeye hazırlanıyor. Dünyadan 750'yi aşkın firmanın katılacağı fuarın, 2 milyar doların üzerinde iş hacmi odluşturması bekleniyor.

Küresel pazarda 500 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşan, 10 yıl içerisinde ise bu rakamı 1 trilyon dolara taşımayı hedefleyen dünya mobilya sektörü, startı CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda vermeye hazırlanıyor. Dünyadan 750'yi aşkın firmanın katılacağı fuarın, 2 milyar doların üzerinde iş hacmi odluşturması bekleniyor. TÜM MANŞETLER