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500 milyar dolarlık maraton

Küresel pazarda 500 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşan, 10 yıl içerisinde ise bu rakamı 1 trilyon dolara taşımayı hedefleyen dünya mobilya sektörü, startı CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda vermeye hazırlanıyor. Dünyadan 750'yi aşkın firmanın katılacağı fuarın, 2 milyar doların üzerinde iş hacmi odluşturması bekleniyor.

500 milyar dolarlık maraton
Küresel pazarda 500 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşan, 10 yıl içerisinde ise bu rakamı 1 trilyon dolara taşımayı hedefleyen dünya mobilya sektörü, startı CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda vermeye hazırlanıyor. Dünyadan 750'yi aşkın firmanın katılacağı fuarın, 2 milyar doların üzerinde iş hacmi odluşturması bekleniyor.

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