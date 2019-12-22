Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimleri sonrasında, bankalar da mevduat faizlerini düşürmeye devam ediyor. Bu bağlamda artık faizden para kaznama devri sona eriyor. Analistlerin yaptığı değerlendirmelere göre bankaların müşterilerine sundukları güncel mevduat faiz oranlarının enflasyon rakamlarına göre karşılaştırılmasında parasını faize yatıran vatandaşların zarar etmeye başladığı belirtildi. Bankalar arasında 32 günlük en yüksek faiz veren banka Burgan Bank olmaya devam ediyor. Banka 32 günlük hesaplar için yüzde 13.75 faiz oranı veriyor. Bu oranla hesaplama yapıldığında 10 bin lira 32 günde 102,47 lira getiriyor. İşte 22 Aralık en yüksek vadeli mevduat faizi veren bankalar listesi

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