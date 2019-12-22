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  • 22.12.2019 15:55
  • Son Güncelleme: 22.12.2019 16:01

32 günlük en fazla veren hangisi? İşte 22 Aralık en yüksek vadeli mevduat faizi veren bankalar listesi

da parasını mevduat olarak değerlendirenler düşen lerle birlikte en yüksek faizi veren bankayı aramaya başladı. Banka mevduat faiz oranları TL mevduatta gerilemeyi sürdürüyor. Bankaların tamamı vadeli hesap faiz oranları indirimine giderek faiz oranlarını ortalama %8 seviyesine çekti! Vadeli hesabı faiz oranları indirimi daha az gerçekleşirken, en yüksek mevduat faiz oranları %12’nin hemen üzerine yoğunlaştı. 32 günlük en yüksek %12,30 mevduat faizi ile 'tır. Peki 32 günlük en fazla faiz veren banka hangisi? En yüksek vadeli mevduat faizi veren bankaları haberimizde verdik.

32 günlük en fazla faiz veren banka hangisi?

Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimleri sonrasında, bankalar da mevduat faizlerini düşürmeye devam ediyor. Bu bağlamda artık faizden para kaznama devri sona eriyor. Analistlerin yaptığı değerlendirmelere göre bankaların müşterilerine sundukları güncel mevduat faiz oranlarının enflasyon rakamlarına göre karşılaştırılmasında parasını faize yatıran vatandaşların zarar etmeye başladığı belirtildi. Bankalar arasında 32 günlük en yüksek faiz veren banka Burgan Bank olmaya devam ediyor. Banka 32 günlük hesaplar için yüzde 13.75 faiz oranı veriyor. Bu oranla hesaplama yapıldığında 10 bin lira 32 günde 102,47 lira getiriyor. İşte 22 Aralık en yüksek vadeli mevduat faizi veren bankalar listesi

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