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  • 22.12.2019 11:36
  • Son Güncelleme: 22.12.2019 11:48

22 Aralık için ek ödeme yapılacak mı? ve nedir?

ler için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda en önemli gündem maddesi Kit'lerin kadroya geip geçmeyeceği. Ayrıca taşeron işçilere ek ödeme yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. Taşerondan kadroya geçiş düzenlemesinin ardından kadroya geçiş umudunu sürdüren 80 bin kit işçisi bulunuyor. KİT kanunu hükmünce görevlerini sürdüren, Tedaş, Et ve Süt Kurumu, Eti Maden İşletmesi, Devlet Malzeme Ofisi, Çay işletmeler, Makine Kimya Endüstrisi, Toprak Mahsulleri Ofisi, TCDD, TKİ, Türkiye Petrolleri, TTK kurumlarında istihdam edilen ve taşeron statüde bulunan yaklaşık 80 bin kişi 4/d statüsünde sürekli işçi kadrosu beklemekte. Peki 80 bin ve başvuru kriterleri nelerdir? Taşeron işçi için ek ödeme yapılacak mı?

22 Aralık taşeron işçi için ek ödeme yapılacak mı?

Kamu İktisadi Teşebbüsleri KİT taşeron işçileri kadroya geçiş umudunu son açıklanan finansman programı ile ileriye taşırken, 80 bin kit çalışanı atılacak yeni bir adıma kilitlendi.80 bin kit işçisi başvuruda istenilecek şartlar neler? Başkan Erdoğan imzasıyla geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de taşeron işçi ve mevsimlik geçici işçilerin kadroya alınmasına ilişkin karar yayımlandı. Kadro için sınava girilecek. Taşeron işçiler, sınavda başarılı olmaları halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilecek. Karara göre KİT'ler ihtiyaca göre 2020'de taşeron işçileri kadroya alabilecek. KİT, yani Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak adlandırılabilir.

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