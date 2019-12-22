Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 22.12.2019 11:57
  • Son Güncelleme: 22.12.2019 12:01

2020'de çıkacak mı yeni gelişme... EYT bekleyenlere büyük şok! Meclis...

haberleri ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son gelen haberler ise EYT'lileri üzdü. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yoğun çalışma temposunun ardından 2 haftalık tatile girdi. Bu bağlamda EYT umutları 2020 yılına kaldı. Fakat Başkan Erdoğan son yaptığı açıklamada EYT kapılarını kapatmıştı. EYT sorunu, 8 Eylül 1999'da kabul edilen 4447 sayılı Kanun ile gündeme geldi. Kanundan önce erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı emekli olmak için yetiyordu. Yapılan düzenlemeyle emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a yükseltilirken, emeklilik için gerekli prim gün sayısı ise 7 bin güne yükseltildi. EYT online imza kampanyasına 70 binden kişi imza vermişti. Peki EYT 2020'de çıkacak mı yeni gelişme...

EYT bekleyenlere büyük şok! Meclis...

İşte EYT hakkında 22 Aralık son haberleri.... EYT sorunu, 8 Eylül 1999'da kabul edilen 4447 sayılı Kanun ile gündeme geldi. Kanundan önce erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı emekli olmak için yetiyordu. 2008'de yapılan bir diğer yasa değişikliğiyle emeklilik için gereken yaş sınırı bir kez daha yükseltildi. 2048'de kadın ve erkek çalışanlar için emeklilik yaşını 65'te eşitlemesi öngörülen sistem uyarınca, halen çalışmakta olanların emeklilik yaşı da prim günlerinin dolmasına rağmen yükselmiş oldu.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri2020'de EYT çıkacak mı yeni gelişme... EYT bekleyenlere büyük şok! Meclis...
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri