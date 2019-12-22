Buzağı desteklemeleri yatı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen buzağı destek ödemesinin 2018 2. dönem ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? İşte konu ile ilgili merak edilen detaylar... Buzağı desteklemeleri yıl içerisinde iki kez gerçekleştiriliyor. İlk destekleme dönemi 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihinde tamamlanmıştı. Şimdi gözler ikinci ödemelere çevrildi. Peki 2018 buzağı destek ödemesi kaç para olacak? Ödemelerin yakın zaman içerisinde yapılması bekleniyor.

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