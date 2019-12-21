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İstanbul Havalimanı'nda en fazla alışverişi Çinliler yapıyor

Pasaport sonrası gümrüksüz alışveriş imkanı sunan İstanbul Havalimanı'ndaki 56 bin metrekarelik Unifree'nin CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Ali Şenher, Ortadoğulu turistlerin günübirlik gelerek alışveriş yaptığını açıkladı.

Alışveriş i'çin' uçuyorlar
Pasaport sonrası gümrüksüz alışveriş imkanı sunan İstanbul Havalimanı'ndaki 56 bin metrekarelik Unifree'nin CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Ali Şenher, Ortadoğulu turistlerin günübirlik gelerek alışveriş yaptığını açıkladı. Şenher, "İstanbul Havalimanı'ndaki satış alanımıza sabah erkenden gelerek alışveriş yapıyorlar. Lounge'larda oturuyor, kuaför ya da berber gibi alanlarda vakit geçiriyorlar. Akşamları tekrar geri ülkelerine dönüyorlar" dedi. Şenher, Türklerden sonra işlem bazında en fazla alışverişi Çinliler yapsa da, kişi başı harcamalarda Çinliler'in, Türkler'e göre 2 katı harcama yaptığını söyledi.

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