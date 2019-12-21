15 bin ev engelli ve şehit yakınına 2020'de ev sahibi olanların arasına 'sosyal konut hamlesi' ile 100 bin kişi daha eklenecek. Kirada oturanlar uzun vade, düşük tutarlı peşinat ve taksit imkanıyla kolayca ev sahibi olabilecek. 2020’de 100 bin kişi düşük taksitle ev sahibi olurken, konutların 15 bini şehit yakınları ve engelliler için ayrıldı...

2020'de ev sahibi olanların arasına 'sosyal konut hamlesi' ile 100 bin kişi daha eklenecek. Kirada oturanlar uzun vade, düşük tutarlı peşinat ve taksit imkanıyla kolayca ev sahibi olabilecek. 81 ilde 2020'de yapımına başlanacak 100 bin sosyal konut, fiyatın yüzde 10'u peşin, kalanı aylık yüzde 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecek. 2+1'lerin taksit ödemeleri 894, 3+1'lerinkiler bin 22 liradan başlayacak. Taksit ödemeleri, sözleşme imza tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak. Şehit yakınları, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerinde ise taksitler teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak.



HALKBANK DA DEVREDE

Kira öder gibi alınacak evlerin yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine, yüzde 5'i en az yüzde 40 engelli vatandaşlara ayrıldı. 11 ilde başvurular Halk Bankası'na da yapılacak. İşte o iller: Adana Sarıçam Buruk,



ev sahibi olanların arasına 'sosyal konut hamlesi' iledaha eklenecek. Kirada oturanlar uzun vade, düşük tutarlı peşinat ve taksit imkanıyla kolayca ev sahibi olabilecek. 81 ilde 2020'de yapımına başlanacak 100 bin sosyal konut, fiyatın, kalanı aylıkoran veile ödenecek. 2+1'lerin taksit ödemeleri, 3+1'lerinkilerbaşlayacak. Taksit ödemeleri, sözleşme imza tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak. Şehit yakınları, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerinde ise taksitler teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak.Kira öder gibi alınacak evlerin'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine,'i en azvatandaşlara ayrıldı. 11 ilde başvurular'na da yapılacak. İşte o iller: Adana Sarıçam Buruk, Aksaray Ankara Sincan, Bursa İnegöl Erzurum Aziziye, Gaziantep Şehit Kamil, Isparta Merkez, İzmir Karabağlar, İstanbul Tuzla, Kocaeli Gebze, Konya Selçuklu. TÜM MANŞETLER