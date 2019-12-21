Bugünkü
Takvim

15 bin ev engelli ve şehit yakınına

2020'de ev sahibi olanların arasına 'sosyal konut hamlesi' ile 100 bin kişi daha eklenecek. Kirada oturanlar uzun vade, düşük tutarlı peşinat ve taksit imkanıyla kolayca ev sahibi olabilecek. 2020’de 100 bin kişi düşük taksitle ev sahibi olurken, konutların 15 bini şehit yakınları ve engelliler için ayrıldı...

15 bin ev engelli ve şehit yakınına
2020'de ev sahibi olanların arasına 'sosyal konut hamlesi' ile 100 bin kişi daha eklenecek. Kirada oturanlar uzun vade, düşük tutarlı peşinat ve taksit imkanıyla kolayca ev sahibi olabilecek. 81 ilde 2020'de yapımına başlanacak 100 bin sosyal konut, fiyatın yüzde 10'u peşin, kalanı aylık yüzde 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecek. 2+1'lerin taksit ödemeleri 894, 3+1'lerinkiler bin 22 liradan başlayacak. Taksit ödemeleri, sözleşme imza tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak. Şehit yakınları, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerinde ise taksitler teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak.

HALKBANK DA DEVREDE
Kira öder gibi alınacak evlerin yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine, yüzde 5'i en az yüzde 40 engelli vatandaşlara ayrıldı. 11 ilde başvurular Halk Bankası'na da yapılacak. İşte o iller: Adana Sarıçam Buruk, , Sincan, , Aziziye, Gaziantep Şehit Kamil, Merkez, Karabağlar, Tuzla, Gebze, Selçuklu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri15 bin ev engelli ve şehit yakınına
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri