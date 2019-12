Yurt dışına gidene 3 bin lira hediye Tura Turizm, yeni yılda tatil rotasını yurt dışına çevirenlere, erken rezervasyon indirimlerine ek olarak 3 bin liraya ve bin euroya varan hediye çeki veriyor.

Tura Turizm, yeni yılda tatil rotasını yurt dışına çevirenlere, erken rezervasyon indirimlerine ek olarak 3 bin liraya ve bin euroya varan hediye çeki veriyor. Firma, yeni yıla yurt dışında girmek isteyenler için pek çok tur seçeneği de sunuyor. Avrupa'nın en önemli yehi yıl pazarlarının bulunduğu Strasbourg- Colmar turu 3 gece-4 gün turlar dahil 3 bin 400 lira, Kuzey Işıklarını görme şansına sahip olacağınız Lapland turu 6 bin 900 lira, New York-Miami turu 6 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 2020 yılına sıcak iklimlerde merhaba demek isteyenler için ise; 7 gece 8 gün her şey dahil 6 bin 900 liraya Vanilya adası Mauritius, 7 gece 8 gün her şey dahil 4 bin 900 liraya Phuket tatili ve 9 gece 10 gün 6 bin 900 liraya Güney Afrika turları yer alıyor.