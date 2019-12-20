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Yabancı borsada Türk 'Damat' istiyor

Damat, Tween ve D'S markalarının çatı kuruluşu 'in Yönetim Kurulu Başkanı , halka açılma konusunda Alman borsası başta olmak üzere yurt dışı borsalardan çok teklif aldıklarını belirterek, "Global arenadaki mevcut değerimizin karşılığını alabilecek bir ortamda olmak isteriz. 'ta, 'da gong çalmak bizim için önemli. Halka arzı 'de, yurt dışında ya da eş zamanlı düşünebiliriz ama 2022'den önce olmaz" dedi.

Yabancı borsada Türk 'Damat' istiyor
Damat, Tween ve D'S markalarının çatı kuruluşu Orka Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, halka açılma konusunda Alman borsası başta olmak üzere yurt dışı borsalardan çok teklif aldıklarını belirterek, "Global arenadaki mevcut değerimizin karşılığını alabilecek bir ortamda olmak isteriz. 'ta, 'da gong çalmak bizim için önemli. Halka arzı 'de, yurt dışında ya da eş zamanlı düşünebiliriz ama 2022'den önce olmaz" dedi. 2022'nin kendileri için bir hedef olduğunu söyleyen Orakçıoğlu, "Sürekli olarak yaptığımız bir yatırım var. Bu nedenle de geri dönüşüyle ilgili süreci bekliyoruz. Halka açılma düşündüğümüz bir konu" diye konuştu. 2020'de yurt dışında açılacak 30 mağaza noktasının netleştiğini, sayının 50'ye çıkacağını düşündüğünü anlatan Orakçıoğlu, "2020'de yatırımlarımız 50 milyon lirayı bulur. Yurt dışı mağazalarımızın yapacağı yatırımlarla 80 milyon liraya dayanır" dedi.

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