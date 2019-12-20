Taksitler değişmeyecek

Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, 81 ile TOKİ tarafından inşa edilecekbaşvuru yağıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı, "3 gün içinde 100 bin sosyal konut için başvuru sayısıulaşmıştır" dedi. 2020'nin ilk çeyreğinde başlayıp temelini atacakları konutları 1-1.5 yıl içinde tamamlayacaklarını vurgulayan, "İnşallah bu projeyle; dar gelirli vatandaşlarımız; aylıksabit taksitle vevadelerle kira öder gibi ev sahibi olabilecekler" diye konuştu.da "100 bin sosyalkonut projesi, aynı zamandabaşta müteahhitler olmaküzere müşavir, mühendis,mimar, işçi ve malzemesektörü açısından daönemlidir. Bu doğrultudabirinci önceliğimiz kaliteliüretim olacaktır" dedi.Konutlara başvurularsona erecek.Hemhem deşubelerinden başvurularalınacak ve kura tarihibelirlenecek.Nüfus cüzdanı ile başvuru yapılacak. Ayrıca; şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri SGK'dan alacakları hak sahipliği belgesini; engelliler kimlik belgesini sunacak.e-Devlet üzerinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "" hizmeti ile başvuru yapılabilecek. Başvurunun tamamlanması için Ziraat Bankası tarafından SMS ile iletilen hesaba para yatırılacak.