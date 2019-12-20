Taksitler değişmeyecek

Başkan Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, 81 ile TOKİ tarafından inşa edilecek 100 bin konuta başvuru yağıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "3 gün içinde 100 bin sosyal konut için başvuru sayısı 130 bine ulaşmıştır" dedi. 2020'nin ilk çeyreğinde başlayıp temelini atacakları konutları 1-1.5 yıl içinde tamamlayacaklarını vurgulayan Kurum, "İnşallah bu projeyle; dar gelirli vatandaşlarımız; aylık 894 lira sabit taksitle ve 240 aya varan vadelerle kira öder gibi ev sahibi olabilecekler" diye konuştu.
KURA ÇEKİLECEK
TOKİ Başkanı Ömer Bulut da "100 bin sosyal konut projesi, aynı zamanda başta müteahhitler olmak üzere müşavir, mühendis, mimar, işçi ve malzeme sektörü açısından da önemlidir. Bu doğrultuda birinci önceliğimiz kaliteli üretim olacaktır" dedi. Konutlara başvurular 15 Ocak'ta sona erecek. Hem e-Devlet'ten hem de Ziraat Bankası şubelerinden başvurular alınacak ve kura tarihi belirlenecek.
BAŞVURU YAPARKEN BUNLARA DİKKAT
BANKADAN BAŞVURURKEN: Nüfus cüzdanı ile başvuru yapılacak. Ayrıca; şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri SGK'dan alacakları hak sahipliği belgesini; engelliler kimlik belgesini sunacak.
E-DEVLET'TEN BAŞVURURKEN: e-Devlet üzerinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti ile başvuru yapılabilecek. Başvurunun tamamlanması için Ziraat Bankası tarafından SMS ile iletilen hesaba para yatırılacak.
KURA ÇEKİLECEK
TOKİ Başkanı Ömer Bulut da "100 bin sosyal konut projesi, aynı zamanda başta müteahhitler olmak üzere müşavir, mühendis, mimar, işçi ve malzeme sektörü açısından da önemlidir. Bu doğrultuda birinci önceliğimiz kaliteli üretim olacaktır" dedi. Konutlara başvurular 15 Ocak'ta sona erecek. Hem e-Devlet'ten hem de Ziraat Bankası şubelerinden başvurular alınacak ve kura tarihi belirlenecek.
BAŞVURU YAPARKEN BUNLARA DİKKAT
BANKADAN BAŞVURURKEN: Nüfus cüzdanı ile başvuru yapılacak. Ayrıca; şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri SGK'dan alacakları hak sahipliği belgesini; engelliler kimlik belgesini sunacak.
E-DEVLET'TEN BAŞVURURKEN: e-Devlet üzerinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti ile başvuru yapılabilecek. Başvurunun tamamlanması için Ziraat Bankası tarafından SMS ile iletilen hesaba para yatırılacak.
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