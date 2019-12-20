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Akıllı bileklik ile ödülü aldı

ve , geliştirdiği 'akıllı bileklik' ile 4. Enerjide Çalıştayı'nda İş Sağlığı ve Güvenliği kategorisinde ödül aldı. ADM Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, "Proje can güvenliğini korumaya yönelik yaklaşımımızın bir çıktısıdır" derken; GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel ise "Bileklik, enerjili ekipmanlara kişi güvenliğini tehlikeye atacak şekilde yaklaşıldığında çalışanı uyaracak" diye konuştu.

Akıllı bileklik ile Ar-Ge ödülü aldı
ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım, geliştirdiği 'akıllı bileklik' ile 4. Enerjide Çalıştayı'nda İş Sağlığı ve Güvenliği kategorisinde ödül aldı. Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, "Proje can güvenliğini korumaya yönelik yaklaşımımızın bir çıktısıdır" derken; Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel ise "Bileklik, enerjili ekipmanlara kişi güvenliğini tehlikeye atacak şekilde yaklaşıldığında çalışanı uyaracak" diye konuştu.

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