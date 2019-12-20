Akıllı bileklik ile Ar-Ge ödülü aldı

ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım, geliştirdiği 'akıllı bileklik' ile 4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı'nda İş Sağlığı ve Güvenliği kategorisinde ödül aldı. ADM Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, "Proje can güvenliğini korumaya yönelik yaklaşımımızın bir çıktısıdır" derken; GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel ise "Bileklik, enerjili ekipmanlara kişi güvenliğini tehlikeye atacak şekilde yaklaşıldığında çalışanı uyaracak" diye konuştu.
- Ekonomi
- 20.12.2019
- Gazete
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