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  • 20.12.2019 11:47
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 12:18

2020 yılı ne kadar oldu? Asgari ücret açıklaması son haberler geldi! Asgari ücrette son dakika haberi

te son dakika haberi: 2020 yılı ? Asgari ücret açıklaması son haberler geldi. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2020 asgari ücret mında. 3. kez toplanan asgari ücret zammı görüşmelerine TÜİK verileri damga vurdu. TÜİK hafif iş kolu için 1.940 TL, orta iş kolu için 2086 TL, ağır iş kolu içinse 2.331 TL asgari ücret önerdi. 7 milyon çalışanı ilgilendiren 2020 asgari ücretine ilişkin önemli bir buluşma gerçekleşti. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret talebini 2578 lira olarak açıkladı. 3 işçi konfederasyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ortak açıklama yaptı. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yeni asgari ücrete dair aldıkları kararı ve ortaya çıkan rakamı açıkladı.

Asgari ücret ne kadar oldu 2020 son haberler geldi

Asgari ücret ne kadar oldu, 2020 yılında asgari ücret zammı ne olacak araştırmaları vatandaşların işçilerin en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Bu bağlamda ssgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplanmıştı. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretle ilgili 3 konfederasyonun belirlediği rakamı 20 Aralık Cuma günü kamuoyuyla paylaşmayı planladıklarını söyledi. Komisyonun son toplantısı da Aralık ayının son haftasında yapılıyor. Yani önümüzdeki haftadan itibaren yeni asgari ücretin netleşmesi bekleniyor. İşte asgari ücrette son dakika haberi ve Asgari ücret TÜİK açıklaması son haberler takvim.com.tr'de.

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