Asgari ücret ne kadar oldu, 2020 yılında asgari ücret zammı ne olacak araştırmaları vatandaşların işçilerin en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Bu bağlamda ssgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplanmıştı. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretle ilgili 3 konfederasyonun belirlediği rakamı 20 Aralık Cuma günü kamuoyuyla paylaşmayı planladıklarını söyledi. Komisyonun son toplantısı da Aralık ayının son haftasında yapılıyor. Yani önümüzdeki haftadan itibaren yeni asgari ücretin netleşmesi bekleniyor. İşte asgari ücrette son dakika haberi ve Asgari ücret TÜİK açıklaması son haberler takvim.com.tr'de.

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