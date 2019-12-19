Faizlerin düşmesiyle bankalar yılbaşına özel ihtiyaç kredisi kampanyasına hız verdi. Bir yıl önce aylık yüzde 1.79, altı ay önce 1.40 olan faizler, 0.98'e kadar geriledi. 3 ay ertelemeli kredilerin vadesi ise 5 yıla kadar çıktı. 2019 - 2020 yeni yıl kredisi kampanyaları birbiri ardına geliyor! Yılbaşı kredisi 2020 yılına girerken bankaların en uygun faiz oranları ile nakit ihtiyaçlarına hesaplı çözümler sunuyor. Yılbaşı kredisi veren bankalar en uygun ihtiyaç kredisi ürünlerini müşterilerine sunarken yenil yıla yeni yıl kredi kampanyaları 2020 yılında ödemeli çözümleri ile kredi kullanacakları cezbediyor. Bankaların yılbaşı kredisi 2020 kampanyaları, yeni yıl kredisi veren bankalar, 3000 kredi, 30000 kredi, 35000 kredi ve 36000 kredi en uygun kredi hesaplama ayrıntıları haberimizde…

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ