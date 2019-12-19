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  • 19.12.2019 11:09
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 11:14

yılbaşı kredisi kampanyaları! 2019 2020 yılbaşı kredisi veren lar ve

a az bir süre kala lar yarışına girdi. Bu bağlamda yılbaşı kredisi için kampanyalar ardı ardına geliyor. Yeni yıla yeni yıl kredisi ürünleri ile girmeye hazırlanan bankalar, nakit ihtiyaçlarına en uygun ihtiyaç kredisi faizleri ile karşılık veriyor. Yeni yıl kredisi veren bankaların sunduğu ile 2020 yılına sıkışık girmek istemeyen okurlarımız için yeni yıl kredi kampanyalarını bir araya getirdik. Merkez Bankası daha önce yüzde 2.20 olan kredi kartı faizi üst limitini önce yüzde 2’ye sonra da yüzde 1.60’a düşürdü. Merkez’in bu etkili hamlesi bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarının düşmesinde etkili oldu. İşte 2019 2020 ve yeni yıl kredi kampanyaları...

Yılbaşı kredisi veren bankalar ve yeni yıl kredi kampanyaları

Faizlerin düşmesiyle bankalar yılbaşına özel ihtiyaç kredisi kampanyasına hız verdi. Bir yıl önce aylık yüzde 1.79, altı ay önce 1.40 olan faizler, 0.98'e kadar geriledi. 3 ay ertelemeli kredilerin vadesi ise 5 yıla kadar çıktı. 2019 - 2020 yeni yıl kredisi kampanyaları birbiri ardına geliyor! Yılbaşı kredisi 2020 yılına girerken bankaların en uygun faiz oranları ile nakit ihtiyaçlarına hesaplı çözümler sunuyor. Yılbaşı kredisi veren bankalar en uygun ihtiyaç kredisi ürünlerini müşterilerine sunarken yenil yıla yeni yıl kredi kampanyaları 2020 yılında ödemeli çözümleri ile kredi kullanacakları cezbediyor. Bankaların yılbaşı kredisi 2020 kampanyaları, yeni yıl kredisi veren bankalar, 3000 kredi, 30000 kredi, 35000 kredi ve 36000 kredi en uygun kredi hesaplama ayrıntıları haberimizde…

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